Toronto New Orleans'ı uzatmada yendi

NBA'de Toronto Raptors New Orleans Pelicans'ı konuk etti.
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NBA'de Toronto Raptors konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı normal süresi 96-96 tamamlanan maçta All-Star oyun kurucusu Kyle Lowry'nin uzatma periyodunun bitimine 4.3 saniye kala attığı basketle 108-106 mağlup etti.
Ev sahibine galibiyeti getiren Lowry, mücadeleyi 33 sayı ve 10 asistle tamamlayarak double-double yaptı.
Jonas Valanciunas 20 sayı 12 ribaunt ve DeMar DeRozan'ın yokluğunda sahaya ilk 5'te çıkan Norman Powell ise 18 sayıyla oynadı. Pelicans cephesinde Jrue Holiday 30 sayı, Anthony Davis ise 18 sayı, 17 ribauntla mücadele etti. Ömer Aşık karşılaşmada süre almadı.