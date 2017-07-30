Torres: Atletico'da emekli olmak istiyorum

İspanyol AS gazetesine konuşan Torres, kulübünü ve teknik direktörü Diego Simeone'yi çok sevdiğini ve futbolu Atletico'da bırakmak istediğini söyledi.

"TEK DÜŞÜNCEM ATLETİCO MADRİD"

Meksika Ligi takımlarından Cruz Azul'dan aldığı astronomik teklifi ''Atletico'yu bırakamam'' diye reddeden 33 yaşındaki futbolcu, ''Evimdeyim. 8 yıl uzak kalmıştım ve mutlu olduğum yer burası. Atletico da emekli olmak istiyorum. Bu takım, Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi. Kafamdaki tek düşünce Atletico Madrid'' sözlerini kullandı.

Teknik direktör Diego Simeone hakkında da konuşan Torres, ''Simeone, bana oynama fırsatı sundu. Büyük takımlar, kendi tarihlerini kendisi yazar'' dedi.

İspanyol forvet oyuncusu ile bir dönem Beşiktaş'ın da ismi geçmiş