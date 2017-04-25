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Tosic: 2 gündür gözüme uyku girmiyordu

Adanaspor maçında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim olan Tosic, Lyon maçından sonra zor günler geçirdiğini söyledi.

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Tosic: 2 gündür gözüme uyku girmiyordu

Beşiktaş-Adanaspor maçının ardından siyah beyazlı formayla ilk golünü atan Dusko Tosic, yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dusko Tosic'in flaş röportajdaki sözleri:

GÖZÜME UYKU GİRMEDİ

"Benim ve takım için çok önemliydi. Lyon maçında penaltıyı kaçırdıktan sonra 2 gün gözüme uyku girmedi. Maçı kazanmak çok önemliydi, şimdi önümüzdeki Başakşehir maçına odaklanıyoruz. Önümüzde altı hafta var. Çok çalışmamız gerekiyor. Önümüzde zorlu iki hafta var."

GALİBİYET BİZİ RAHATLATTI

''Lyon maçından sonra 3 gün benim için çok kötü geçti. Bu galibiyet bizi rahatlattı. Çok çalışmamız gerekiyor, mücadele etmemiz gerekiyor."

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