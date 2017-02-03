Ensonhaber.com'a dön

Tosic 2020'ye kadar Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ta beklenen imza atıldı. Sırp futbolcu Dusko Tosic'in sözleşmesi 2020 yılına kadar uzatıldı.

Yorum Yap

Beşiktaş'ta, Sırp futbolcu Dusko Tosic'in sözleşmesi 2020 yılına kadar uzatıldı. Siyah-beyazlı kulüp, 2015-2016 sezonu öncesinde Gençlerbirliği'nden renklerine kattığı Tosic ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 

EŞİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa Tosic, sosyal medya hesabında, Sırp futbolcunun Beşiktaş'ta yeni sözleşmeye imza attığı anın fotoğraflarını paylaştı.

Beşiktaş Kulübünün, Tosic ile yapılan sözleşmenin detaylarını daha sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden açıklayacağı öğrenildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM