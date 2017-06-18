Tosic: Gücümü Jelena'dan alıyorum

Beşiktaş'ın defans hattının önemli isimlerinden Dusko Tosic, siyah-beyazlı takım ve özel hayatıyla ilgili konuştu.

ŞENOL HOCA'YA MİNNETTARIM

"Şenol Güneş, bana çok güveniyor. Bana takımda farklı bir seçenek sundu. Ben de elimden gelenin en iyisini yaparak onu mutlu ettim. Beşiktaş'a küçük bir kulüpten gelmiştim ama o bana inandı. 2 şampiyonluk kazandığımıza göre onun bana güvenmekte ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Ona çok minnettarım."

İDOL OLMAYA ÇALIŞIYORUM

"Ne Messi'yi ne de Ronaldo'yu takımımdaki kimseye değişmem. Takımımı çok seviyorum. Ayrıca Ronaldo'ya karşı birçok kez forma giydim. Sahada adeta yok gibiydi! Ondan hiç etkilenmedim. Birçok futbolcunun aksine benim idolüm ya da favori olarak gördüğüm futbolcu yok. Ben, birilerini idol olarak görmeye değil birilerine idol olmaya çalışıyorum."

ASIL GÜCÜM JELENA

"Ailem Türkiye'de yaşamayı çok seviyor. İstanbul'u ikinci evleri olarak hissediyorlar. Onların desteği benim için çok önemli. Benim zor zamanlarımda bana güvendiler. Özellikle de eşimin bana olan desteği oldukça fazla. Jelena, benim gerçek gücüm ve beni ileriye çeken kişi o."