Tosic'ten Van Persie'ye yıldızlı gönderme

Beşiktaş'ın Gaziantepspor'u 4-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmasının ardından futbolcular büyük sevinç yaşarken, Tosic Instagram hesabından Van Persie'ye gönderme yaptı.
VAN PERSİE'Yİ ETİKETLEDİ
Şampiyonluğun ardından Tosic, Türkiye Kupası'nda kapıştığı Van Persie'yi Instagram hesabından paylaştığı gönderiye etiketledi.
Kişisel Instagram hesabından yıldız görseli paylaşan Tosic, Van Persie'yi etiketledi. Tosic'in paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.
Tosic'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım;
Hatırlanacağı üzere Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Tosic'le Van Persie tartışmış, Sırp futbolcu Hollandalı Van Persie'ye kafa atarak kırmızı kart görmüştü.