Tottanham antrenörü kalp krizi geçirdi

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham'ın antrenman tesislerinde şok bir gelişme yaşandı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

U23 takımının antrenörü olan Ugo Ehiogu, tesislerde kalp krizi geçirdi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hemen hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki teknik damın yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.

Aston Villa ve Middlesbrough formalarıyla Premier Lig'de 350'nin üzerinde maça çıkan Ehiogu, İngiltere Milli Takımı'nda da dört kez forma giydi. Lig Kupası'nı üç kez kazandı