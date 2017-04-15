Tottenham zirve yarışını bırakmıyor

Bournemouth'u evinde farklı mağlup eden Tottenham, lider Chelsea'nin Manchester United ile karşılaşacağı haftada baskıyı rakibinin omzuna yükledi.

İLK YARI 2 FAKLA BİTTİ

White Hart Lane'de seyircisinin de desteğiyle maçı baştan sona kontrol altında tutan Tottenham, kilidi erken açtı. Christian Eriksen'in 16. dakikada kullandığı köşe vuruşunda seken topu önünde bulan Mousa Dembele düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi ve ligde 16 Ocak 2016'dan sonra ilk kez gol sevinci yaşadı.

Golden sonra da rakip kale önünde baskısını sürdüren Tottenham, 3 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. Harry Kane'in harika pasında topu alan Heung-Min Son, ceza sahasına girdikten hemen sonra çektiği şutla kaleci Artur Boruc'u avladı. Güney Koreli golcü böylece oynadığı son dört lig maçında da fileleri havalandırmayı başardı.

İKİNCİ YARI FARKA GİTTİLER

İkinci yarıya da etkili başlayan ev sahibi ekipte üçüncü golü kaydeden isim, sakatlıktan kurtulan ve 5 Mart'tan bu yana ilk kez 11'de saha çıkan Harry Kane oldu.

Dele Alli'nin ceza sahasına gönderdiği pasta önce rakibini ekarte eden Kane, dönerek yaptığı vuruşla bu sezon ligdeki 20. golünü kaydetti. Maçın son dakikasında sahneye çıkan Vincent Janssen ise Tottenham formasıyla ligdeki ikinci golünü Bournemouth karşısında atarak skoru tayin etti ve Tottenham mücadeleyi 4-0 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla ligde evindeki galibiyet serisini 12 maça çıkaran Tottenham puanını da 71'e yükselterek bir maç fazlasıyla lider Chelsea ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Deplasmanda 7 maçtır kazanamayan Bournemouth ise 35 puanda kaldı.