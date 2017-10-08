Tottenham'dan Dele Alli'ye zam

Telegraph'ta yer alan haberde; Tottenham yönetimi ile menajerinin, masada olduğu ve görüşmenin yakında sonuçlanacağı belirtildi.

90 BİN EURO MAAŞ ALACAK

Şu an haftalık 55 bin euro alan Dele Alli'nin maaşının haftalık 90 bin euroya yükseltilmesinin gündemde olduğu ifade edildi. Alli'nin bu kontratla birlikte Lloris, Kane ve Vertonghen'in ardından Tottenham'ın en çok kazanan dördüncü isim olacağı kaydedildi.

21 yaşındaki Dele Alli'nin ayrıca, MK Dons'tan geldikten sonra yalnızca 2 yıl içerisinde %140 zam almış olacağı bilgisi verildi. Tottenham, İngiltere'nin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Dele Alli'yi MK Dons'tan yalnızca 6.6 milyon euro'ya transfer etmişti.