Tottenhamlılar yanlışlıkla kendi taraftarını dövdüler

Chelsea'nin Tottenham karşısında 4-2 üstünlüğü ile sonuçlanan FA Cup yarı final mücadelesi sonrasında çarpıcı bir olay yaşandı.

CHELSEALİ SANIP DÖVDÜLER

Polisin yaptığı açıklamaya göre, Tottenham taraftarı olan 23 yaşındaki Michael Voller, karşılaşma sonrasında Tottenham taraftarları tarafından Chelseali sanılarak saldırıya uğradı ve çenesinde, göz yuvarlarında ve kafatasında kırıklar oluştu.

Görme bozukluğu oluştuğu belirtilen Voller'in, hastaneden taburcu olduğu kaydedildi. Detektif James Robb yaptığı açıklamada, "Bu saldırı, herhangi bir provokasyon olmadan gerçekleşmiş ve genç bir adamı korkunç sakatlıklarla baş başa bırakıp, ömür boyu etkilerini göreceği bir sonuca getirmiştir." dedi.

Saldırıyı gerçekleştiren Tottenham taraftarları için polis arama emri çıkarttı.