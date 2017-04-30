Totti son derbisini kaybetti

İtalya Serie A'da 34. hafta Roma derbisine sahne oldu.

LAZİO ROMA'YI YAKTI

Roma'nın ev sahipliğini yaptığı maça istekli başlayan taraf Lazio oldu ve konuk ekip 12. dakikada Keita Balde ile öne geçti.

Devrenin son dakikasında penaltı kazanan Roma'da Daniele de Rossi topun başına geçti ve skoru 1-1'e getirdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Simeone Inzaghi'nin takımı Dusan Basta ile 50. dakikada bir kez daha öne geçti. Zorlu mücadelede gol perdesini açan Keita Balde 85'te bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin etti.

Mücadelenin duraklama anlarında Roma'da Antonio Rüdiger kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

TOTTİ SON DERBİSİNİ KAYBETTİ

Bu sonucun ardından Roma ikincilik adına yara alırken Lazio Avrupa kupaları için iddiasını korudu.

Öte yandan sezon sonu futbolculuk kariyerini noktalayacak olan Francesco Totti 73. dakikada oyuna dahil oldu ve son Lazio derbisinden mağlubiyetle ayrıldı