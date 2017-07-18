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İtalya ve Roma'nın eski kaptanı Totti, geçtiğimiz günlerde aktif futbol hayatına son vermişti. Efsane olduğu kulüpte yönetici olan Totti'ye büyük bir jest yapıldı.

ROMA TOTTİ'Yİ ONURLANDIRDI

Roma Kulübü'nün twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Totti'nin forması uzaya gönderilecek.

Totti uzaya gönderilecek formasını imzaladı - İZLE

Kulübün twitter hesabından yapılan açıklamada; "Totti iki ay önce bu topu Curvasud'a gönderdi. Biz de onun formasını uzaya gönderiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İTALYAN HAVACILIK ŞİRKETİYLE GÖTÜRECEK

Totti'nin forması, İtalyan havacılık şirketi olan Avio Group'un uzaya göndereceği mekiğin içine konularak uzaya gönderilecek.