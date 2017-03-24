Totti'nin Real Madrid pişmanlığı

Roma'nın emektar kaptanı Totti, İtalya'da katıldığı bir televizyon programında ilgi çekici açıklamalarda bulundu. 40 yaşındaki efsane oyuncu, geçmişi ve geleceği konuştu.

MARADONA FUTBOL DEMEK

Totti, kariyerinde kendisine etki eden isimler hakkında değerlendirmelerde bulunurken, ''Capello takım çalıştırmada bir numara. Maradona futbol demek. Futbol topunu icat etti ve bu oyuna ismini verdi. Messi ve Ronaldo, herkesten 10 adım önde. Baggio, İtalyan futbol tarihini yazan adam. Del Piero her şeyi kazanan.'' sözlerini kullandı.

RONALDO PİŞMANLIĞI

Pişmanlıklarını dile getiren Totti, ''Messi ve Cristiano Ronaldo'nun hızına sahip olmak isterdim. Play Station oynarken bile onların yapabildiklerini zor yapıyorsunuz.Kariyerimdeki en büyük pişmanlık ise Brezilyalı fenomen Ronaldo ile aynı takımda oynayamamak oldu. Onunla Real Madrid'de aynı anda oynama şansı yakalayamadık.'' dedi.

ÇİN'E GİDEBİLİRİM

Geleceği hakkında da konuşan 40 yaşındaki futbolcu, ''Roma'da yeni sözleşme imzalamazsam Çin olabilir. Çin'de değişik şeyler oluyor. Ama kesinlikle kolay olmaz. Eğer Roma beni 5 dakika oynatmak için sözleşme yenilemek isterse Çin'i düşünebilirim.'' şeklinde konuştu.