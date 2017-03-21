Totti'ye 6 yıllık yeni sözleşme

Roma Başkanı James Pallotta, kulübün yaşayan efsanesi Francesco Totti'ye sportif direktörlük görevini üstlenmesi için 6 yıllık teklifte bulunduklarını açıkladı.

SPORTİF DİREKTÖRLÜK GÖREVİ

1993'ten bu yana 24 senedir A takım formasını terleten İtalyan yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Totti'nin faal futbolculuk kariyerine son verip vermeyeceği merak konusuyken, kulüp başkanı Pallotta, geçtiğimiz günlerde Totti'ye sportif direktör olarak kulüpte kalması için teklif yaptıklarını duyurdu.

Sassuolo maçı sonrasında soruları yanıtlayan başkan, "Totti'ye sportif direktör olarak 6 yıllık teklif sunduk. Bunun üzerinde henüz fazla konuşmadık. Şu anda Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyoruz. Sadece bu hedefimize konstanre olmuş durumdayız" dedi.

Roma, İtalya Serie A'da 65 puanla lider Juventus'un 8 puan gerisinde yer alırken, 20 maça çıkan Totti, 3 gol ve 7 asistle takımına katkıda bulundu.