Totti'ye Japonya'dan teklif var

Japonya 2. Lig ekiplerinden Tokyo Verdy, Roma'daki kariyerinin sonuna gelen Francesco Totti'ye teklifte bulundu.

ALABİLMEK İÇİN FARKLI YOLLAR DENİYORUZ

Efsaneleştiği Roma formasına veda eden ancak futbolu bırakmak için temkinli konuşan 40 yaşındaki Totti için Japon kulübünün basın sözcüsü Yuya Kurabayashi teklifi doğrulayarak, "Biraz zor olacak ama oyuncuyu alabilmek için farklı yollar deniyoruz. Böyle bir isimle imzalayabilmemiz için sponsorlarla fon oluşturma konusunda çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İtalyan basını ise Totti'nin Japon kulübünden gelen teklifi değerlendirmeye aldığını ancak yıllık ücret olarak 3 milyon euro talep ettiğini iddia etti.