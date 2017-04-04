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Towns Timberwolves'a galibiyeti getirdi

NBA'de Batı Konferansı mücadelesinde Minnesota Timberwolves ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 110-109 mağlup etti.

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Towns Timberwolves'a galibiyeti getirdi

NBA'de bir maç oynandı. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Portland Trail Blazers, deplasmanda Minnesota Timberwolves ile karşı karşıya geldi. 

TOWNS VE WİGGİNS BAŞROLDEYDİ

Timberwolves, Blazers'ı 110-109 yenerken, ev sahibi ekipte 34 sayı, 12 ribaunt ile oynayan Karl-Anthony Towns ve 29 sayı, 3 ribauntluk performans sergileyen Andrew Wiggins galibiyette önemli rol oynadı. 

Portland Trail Blazers'ta Damian Lillard'ın 29 ve Al-Farouq Aminu'nun 20 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi. 

NBA'e 11 maçla devam edilecek.

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