Ensonhaber.com'a dön

Trabzon Konya'yı yendi Avni Aker'i kapattı

Trabzonspor, Türkiye Kupası H grubu son maçında sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Yorum Yap

Trabzon Konya'yı yendi Avni Aker'i kapattı

Trabzonspor, Avni Aker Stadı'nı galibiyetle kapattı.

TEK GOLÜ N'DOYE ATTI

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 39. dakikada Dame N'Doye attı. Dame N'Doye, böylece Hüseyin Avni Aker Stadı'nda gol atan son isim oldu. 

GRUPTAN ÇIKAMADI

Trabzonspor, bu sonuçla puanını 9'a yükseltti ve grubunu 3. sırada noktaladı. Atiker Konyaspor ise gruptaki ilk mağlubiyetini yaşadı ama 11 puanla ilk sıradaki yerini korudu.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederken, Konyaspor ise Ümraniyespor ile eşleşti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM