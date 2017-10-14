Trabzon savunmaya Kaan Ayhan'ı alıyor

Savunmayı güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan için yeni teklif yapacak.

Sezona 50. yılında dikkat çeken trasferler yapan Trabzonspor, ara transfer döneminde savunmaya takviye yapmaya karar verdi. Almanya Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf forması giyen ve G.Saray ile Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Kaan Ayhan için şimdiden girişimler başladı. Menajerlerin devreye girdiği ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.

YENİDEN HAREKAT BAŞLADI

Sezon başında da Kaan Ayhan'ı gündemine alan ancak transferini gerçekleştiremeyen Trabzonspor'un 22 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçtiği belirtilirken, bu transfer Beşiktaş ile kapıştığı da ayrıca ifade edildi.

Milli Takım'daki performansıyla da beğeni toplayan Kaan'ı Ersun Yanal ısrarla istiyor. Savunma konusunda zaafları olan Bordo-Mavili ekipte Kaan Ayhan'ın stoper dışında sağ bekte de görev yapıyor olması büyük avantaj.

Kaan Ayhan'ın sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek.