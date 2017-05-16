Trabzon Tunay Torun'la prensipte anlaştı

Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek 27 yaşındaki futbolcuyla bir süredir dirsek temasında olan bordo-mavililer görüşmeleri sıklaştırdı.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Kariyerinde bir sıçrama yapmak isteyen Tunay'ın bu görüşmeler sırasında hiçbir ön şart sunmaması Trabzonspor yönetimini de bir hayli memnun etti. İki taraf pazarlıklar boyunca çok rahat anlaşırken, prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

İki taraf da artık sadece prosedürleri bekliyor. Sezonun bitmesiyle birlikte Kasımpaşa ile bağı kalmayacak olan Tunay Torun "Evet" dediği Karadeniz Fırtınası'na kısa süre içinde imza atacak. Yetenekli yıldızın kazanacağı para da belli oldu. Tunay'ın Trabzonspor ile 800 bin euro'ya el sıkıştığı öğrenildi.

ERSUN YANAL'I BEKLİYOR

Tunay'ın bordo-mavili kulübe sıcak bakmasındaki en büyük nedenlerden biri de Ersun Yanal. Görev yaptığı takımlara hücum futbolu oynatan Yanal ile çalışmak isteyen 27 yaşındaki yıldız bu sebeple görüşmeler sırasında yöneticilere hiç problem çıkarmadı.

Ersun Yanal da orta sahanın her yerinde oynayan, iki ayağını da iyi kullanan, arka direğe yaptığı sürpriz koşularla goller atan Tunay'ı bu esnek özellikleri nedeniyle çok istiyor. İmha silahları artacak.