Trabzon yerel basını Ersun Yanal'a yüklendi

Yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında Trabzonspor’un sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından bordo mavililerin Avrupa yolunda kritik virajı alamadığını dikkat çekti.

KRİTİK VİRAJI ALAMADI

Ekspres Gazetesi, "Eski hastalık", "Trabzonspor Avrupa yolunda çok kritik virajı alamadı" ifadelerine kullandı. Günebakış Gazetesi, "Şehidim için sessizlik!", "Trabzonspor, Kaymakam Safitürk’ün vasiyetini yerine getirdiği maçta Gençlerbirliği ile berabere kaldı" yorumunu yaptı.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ

İlkhaber Gazetesi, "Fırtına tekledi!", "Trabzonspor Gençlerbirliği karşısında çok önemli 2 puan kaybetti, maç fazlasıyla Galatasaray’ı geçme fırsatını tepti" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Karadeniz Gazetesi, "Kendi düşen ağlamaz", "Böyle bir kritik maçta böyle sonuç alınmaz" ifadelerine yer verdi.

YANAL'IN HEDİYESİ

Sonnokta Gazetesi, "Yanal’ın hediyesi", "Gençlerbirliği’ni mağlup edemeyen Trabzonspor, ilk 4 yolunda yara aldı” yorumunda bulundu. Taka Gazetesi, “Hopf oturup Hofp kalktık!", "Karadeniz Fırtınası Avrupa yolunda Gençlerbirliği’nin İsveçli kalecisini geçemedi" başlıklarını kullandı.