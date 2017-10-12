Trabzon Yusuf Yazıcı'ya zam yapacak

Trabzonspor formasıyla son dönemde büyük bir çıkış yakalayan, Milli Takım'daki performansıyla da beğeni toplayan Yusuf Yazıcı, bordo-mavili ekiple yeni sözleşme imzalayacak.

500 BİN EURO KAZANACAK

Form grafiğiyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç yetenek için Başkan Muharrem Usta'nın da büyük bir jest yapacağı öğrenildi. Sözleşmesindeki madde gereği Yusuf'un yıllık ücreti 250 bin TL'ye yükselmişti.

Başkan Usta, yeni sözleşmeyle milli futbolcunun ücretini 500 bin euroya (Yaklaşık olarak 2.2 milyon TL) yükselterek genç yeteği daha da motive etmeye karar verdi. Öte yandan yeni sözleşmede yüksek bir serbest kalma bedeliyle olası transferin de önüne geçilecek.

ATLETİCO MADRİD'İ REDDETTİ

Trabzonspor'un son dönemde Abdülkadir'le birlikte çıkardığı en potansiyelli iki isimden biri olarak gösterilen Yusuf Yazıcı’ya Atletico Madrid talip olmuştu.

İspanyol ekibi, bordo-mavili ekibe menajerler aracılığıyla 14 milyon euroluk bir teklif sunarken, Başkan Muharrem Usta, Yusuf Yazıcı'nın ilerleyen dönemlerde çok daha yüksek rakamlara transfer olacağını öngörüp bunu reddetmişti.