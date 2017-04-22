Trabzonspor'dan Avrupa yolunda kritik galibiyet

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu.

İLK YARI GOLSÜZ SONA ERDİ

Maçın 8. dakikasında ani gelişen Antalyaspor atağında, ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan El Kabir'in sert şutunda, kaleci Esteban meşin yuvarlağı son anda yatarak kornere çelmeyi başardı.

27. dakikada sağ kanattan Okay Yokuşlu'nun yaptığı ortada, altıpas önünde N'Doye'un kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

31. dakikada Olcay Şahan'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rodallega'nın yerden vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan'ın yatarak müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Dönen topa savunma sahip olarak tehlikeyi önledi.

33. dakikada sağ kanattan Olcay Şahan'ın penaltı noktasına doğru çıkardığı topla buluşan Pereira'nın vuruşunda, kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Ferhat Kaplan'dan önce Salih Dursun araya girerek uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

FIRTINA 2. YARIDA MAÇI KOPARDI

Mücadelenin ikinci yarısına etkili başlayan Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın 51. dakikada attığı golle Antalyaspor karşısında 1-0 öne geçti.

Bordo mavili ekibin parlayan yıldızı Yusuf Yazıcı'nın harika pasında topla buluşan Rodallega, bu sezonki 7. golünü Antalyaspor ağlarına gönderdi. Fırtına, 55. dakikada Uğur Demirok'un golüyle farkı ikiye çıkarttı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Trabzonspor kalecisi Esteban Alvarado ve Samuel Eto'o arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Esteban'ın topu oyuna genç soktuğu gerekçesiyle Eto'o'nun yaptığı müdehale sonrası yaşan gerginlikte hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu iki futbolcuyu da sarı kart gösterdi.

62. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Trabzspor kalecisi Esteban'ın ceza sahası dışında topa müdehalesine Antalyasporlu futbolcular uzun süre itirazda bulundu.

Trabonzpor'un Kolombiyalı yıldızı Hugo Rodallega, 65. dakikada attığı şık golle skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca karşılaşma 3-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

DERBİ ÖNCESİ FARK AZALDI

Öte yandan Trabzonspor, yarın akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde puanını 47'e çıkartarak Galatasaray'la puan farkını 2'ye Fenerbahçe'yle ise 3'e indirdi.