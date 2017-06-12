Trabzon'a Japon orta saha

Yeni sezonda şampiyonluk hesapları yapan Trabzonsopor'da transfer çalışmaları sessiz ve derinden ilerliyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Trabzonspor yönetimi, Milan ile sözleşmesi bu ay sona eren Keisuke Honda'nın menajeri ile bir görüşme yapacak.

30 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Milan'da sadece 9 maça çıkabilmişti. Honda, orta sahanın sağında, solunda ve ofansif orta saha mevkilerinde görev yapabiliyor. Sol ayaklı yıldız, Japonya Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.