Trabzon'da oynamayan Esteban sözleşme uzatıyor

Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado, Trabzonspor ile yeni sözleşme imzalamanın eşiğinde olduğunu itiraf etti.

Bordo-mavili ekiple sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak 27 yaşındaki file bekçisi, ülkesindeki bir radyoya açıklamalarda bulundu.

'İKİ TARAF DA MUTLU'

Sadece kupa maçlarında forma giydiğini dile getiren Esteban, “Bu sezon fazla şans bulamıyorum. Formadan böyle uzak kalacağımı beklemiyordum. Aslında bu süreç bana bir çok şeyi öğrenme fırsatı verdi. Durum şu an biraz karışık. Her iki taraf da aslında mutlu. Benim sorunum bir ritim yakalayamamak oldu. Şu an kulüple iki yıllık kontrat yenileme üzerine görüşüyoruz. Ancak acelemiz de yok” dedi.

Kendisine yurt dışından teklifler olduğunu da belirten deneyimli eldiven şöyle devam etti: “Hollanda’ya dönme fırsatım var. Ancak tekrar Hollanda liginde forma giymeyi şimdilik düşünmüyorum. Bundaki başlıca sebebim, Türkiye’nin Hollanda’ya göre daha ağır basması.”