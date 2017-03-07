Trabzon'dan açıklama: Mehmet F.Bahçe'ye imzayı attı

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Radyospor'a konuştu. Meriç, kadro dışı olan Mehmet Ekici'nin Fenerbehçe'ye imza attığını belirtti.

ETİK OLMAYAN BİR ŞEKİLDE SÖZ VERDİ

Gençağa Meriç; "Mehmet Ekici konusunda Başkanımız Muharrem Usta kararını vermiştir. Kendisi etik olmayan bir şekilde bir kulübe söz vermiş. Başkanımız kendisinin izni ile îstanbul ekipleriyle görüştü ve Beşiktaş'la anlaştı. Ama kendisi sonra F.Bahçe'ye gitmek istedi, kendi yolunu kendisi çizdi. Mehmet, Beşiktaş'a gitseydi, Tolgay'ı herkes ister biz de isteyebilirdik. Ama Fenerbahçe'ye imza atmış." dedi.