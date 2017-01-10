Trabzon'dan Fatih Tekke açıklaması: Teklifi kabul etti

Trabzonspor'un efsane isimlerinden biri olan Fatih Tekke ile ilgili dün çok flaş bir iddia kulislerde bomba etkisi yarattı.

Buna göre kısa süre önce teknik direktörlük deneyimi de yaşayan genç çalıştırıcı, Bordo-Mavililer'de sportif direktör olarak göreve başlayacaktı.

Ancak yönetim bu iddiaların Antalya'da da etki yaratmasının ardından bir açıklama yapma zorunluluğu hissetti.

TEKLİF ETTİK KABUL ETTİ

Karadeniz ekibinin idarecileri, "Bu, şimdi için planlanmış bir iş değil. Federasyon gelecek sezondan itibaren kulüplerde sportif direktörlük görevini zorunlu kılacak. Her kulüpten tavsiye istendi. Biz de Fatih Tekke'yi önerdik, o da kabul etti. Ücretini dahi kendi karşılamak suretiyle eğitim alıyor. Belki ilerleyen dönemlerde böyle bir fikrimiz olabilir ama şimdi için değil" ifadelerini kullandı.