Trabzonspor 3 futbolcuyla anlaşma sağladı

Prensip anlaşmasına varılan savunma oyuncuları Emmanuel Mas, Serdar Taşçı ve Joao Pereira’nın Antalya’da yapılacak devre arası kampına katılacağı bildirildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Bordo mavililerin el sıkıştığı, San Lorenzo takımında forma giyen 27 yaşındaki sol bek Emmanuel Mas, Sporting Lisbon’dan 32 yaşındaki sağ bek Joao Pereira ve Spartak Moskova’dan 29 yaşındaki stoper Serdar Taşçı, son kontrollerin ve görüşmelerin ardından kampa katılacak.

GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Bu arada, Trabzonspor’un hücum hattını güçlendirme noktasında yurtiçi ve yurtdışında çalışmaları sürdürdüğü, bordo mavililerin sezon başında da kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu Osmanlıspor’dan orta saha oyuncusu Badou Ndiaye için yeniden harekete geçtiği kaydedildi. Trabzonspor’da ayrıca sağ kanat ve forvet hattına da takviye yapılması konusunda çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.



