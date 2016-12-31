Trabzonspor 4 oyuncu ile yollarını ayırıyor

Spor Toto Süper Lig’de 2016-17 sezonuna umutlu başlayan Trabzonspor’da ilk yarı itibariyle takımın bulunduğu konum camiada hayal kırıklığı yarattı. Sezon başında 7 takviye gerçekleştiren bordo mavililer ilk yarıyı 18 puanla 13’üncü sırada tamamlarken, elde edilen kötü tablo ikinci yarı öncesi yönetimi harekete geçirdi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

4 Ocak’ta başlayacak 2’nci transfer ve tescil döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor’un, iç transferde de bazı isimlerle yollarını ayıracağı öğrenildi.

Bordo mavililerde Serge Akakpo ile Muhammet Demir’in yanı sıra sezon başı transferlerinden Luis İbanez ve Ramil Sheidaev’in de kiralık ya da bonservisleriyle gönderilmesi gündemde. Yönetimin teklif gelmesi durumunda N’doye ve Güray’ın transferlerine de onay vereceği kaydedildi.

GENÇLER İÇİN KİRALIK FORMÜLÜ

Devre arası yapılacak takviyelerin ardından kadro şişkinliğinin önüne geçmeyi düşünen bordo mavili yönetim, gönderilecek isimlerin yanı sıra genç futbolcuları da maç tecrübesi kazanmaları ve gelişimlerini hızlandırmak amacıyla farklı takımlara kiralamayı planlıyor.

Yönetimin bu yönde de çalışma başlattığı, ilk tercihin ise bölge takımları olacağı bildirildi.