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Trabzonspor 500 dakikadır gol yemiyor

Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümüne art arda aldığı 4 galibiyetle başlayan Trabzonspor, savunmada da başarılı bir performans sergiliyor.

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Trabzonspor 500 dakikadır gol yemiyor

Bordo-mavililer, 17. haftada 2-1 kazandığı Bursaspor maçının ardından, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 5 resmi müsabakada gol yemedi. Karadeniz ekibi, Bursaspor maçında golü kalesinde gördüğü 40. dakikadan itibaren olmak üzere son 6 maçta toplam 500 dakikadır rakiplerine gol şansı vermiyor.

RAKİP AYTEMİZ ALANYASPOR

Karadeniz ekibi, ligde Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0 yendiği, Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0 biten Gümüşhanespor ile Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda gol yemedi.

Trabzonspor, 20 Şubat Pazartesi  günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçta bu gidişatını sürdürmenin mücadelesini verecek.

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