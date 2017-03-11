Trabzonspor 6 sezon sonra ilk peşinde

2016-17 sezonuna tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan ve devreyi 18 puan ile 13’üncü sırada tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarıda yakaladığı çıkışla birlikte 7 maçlık puan serisi elde etti.

7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 17 puan toplayan bordo mavililer, Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında oynayacağı Akhisar Belediyespor karşılaşmasını kazanması durumunda son olarak kaybetmeden üst üste 39 puan topladığı 2010-11 sezonunun ardından son 6 yılda peş peşe en çok puan kazandığı dönemi yaşayacak.

REKOR 43 PUAN

En son 82 puan topladığı 2010-11 sezonunda 15 maçlık puan serisi yakalayan ve söz konusu dönemde 39 puan elde eden Trabzonspor, lig tarihinde üst üste en çok puanı ise 1983-84 sezonunda topladı.

Bordo mavililer söz konusu sezonda peş peşe 28 maç kaybetmedi, 15 galibiyet ve 13 beraberlikle 2 puanlı sistemde 43 puana ulaştı. Trabzonspor yakın tarihte ise 2011-12 sezonunda 9 maçlık seride 19 puan, 2014-15 sezonunda ise 8 maçlık seride 18 puan elde etmişti.