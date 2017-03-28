Trabzonspor Akyazı Kompleksi'ni 15 yıllığına kiraladı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, yönetim kurulunun bugünkü toplantısında hakim ortağı Trabzonspor Futbol A.Ş.'nin kiracısı bulunduğu; stadyum, antrenman sahaları, kamp-idari binaları ve diğer alanlardan oluşan Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin, ağustos ayından başlamak üzere 15 yıllığına peşin KDV hariç toplam yaklaşık 135 milyon lira karşılığında kiralanması kararı aldığı belirtildi.

Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasındaki Gaziantepspor maçıyla Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki yeni stadına geçiş yapmış ve müsabakalarını burada maç başına kiralama yöntemiyle oynamıştı.

















