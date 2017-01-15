Trabzonspor Arapların Messi'sini istiyor

Transferin hızlı takımı Trabzonspor, Sefa Yılmaz ve Muhammet Demir’i Gaziantep’e kiralamış, Güray Vural’ı da bonservisiyle Kayserispor’a vermişti.
Emmanuel Mas, Joao Pereira, Carl Medjani ve Olcay Şahan’ı da renklerine bağlayan Bordo-Mavililer transfer harekatı tüm hızıyla sürdüyor.
YETENEKLİ BİR İSİM ARANIYOR
Mehmet Ekici’yi gözden çıkaran Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’nın umut veren performansına rağmen orta sahaya yetenekli bir isim arıyor.
Arapların Messi'si Omar Abdülrahman - İZLE
ARAPLARIN MESSİ'SİNİ İSTİYORLAR
Fırtına, Al-Ain’de oynayan ve “Arapların Messi’si” olarak bilinen Omar Abdulrahman'la menajeri aracılığıyla görüşmelere başladı.
Arap ekibiyle 78 maçta 13 gol atıp 35 de asist yapan 26 yaşındaki 10 numara geçtiğimiz günlerde artık Avrupa’da futbol oynamak istediğini açıklamıştı.