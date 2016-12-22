Trabzonspor Arjantin Milli Takımı'ndan transfer yaptı

Trabzonspor’da Ocak transferi hareketliliği devam ediyor...

SON MAÇTA OYNATILMADI

Teknik direktör Ersun Yanal’ın sol bek için ısrarla istediği Emmanuel Mas için Bordo-Mavililer’in Arjantin ekibi San Lorenzo ile her konuda anlaşmaya vardığı ve bunun için 27 yaşındaki futbolcunun da son maçta oynamadığı öğrenildi.

MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR

7 kez Arjantin Milli Takımı formasını da giyen başarılı oyuncu, bu sezon çıktığı 11 maçta 1 gol attı 1 de asist yaptı.

Mas'ın en güzel golleri ve asistleri - İZLE

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Arjantin ekibi San Lorenzo ile sözleşmesi 2017’nin Haziran ayında biteceği için Trabzonspor işi 1.5 milyon Euro’dan (5.4 milyon TL) daha düşük bir rakamla noktalamayı planlıyor.

HOCASI RESMEN AÇIKLADI

Oyuncunun alacağı ücretin ise 1 milyon Euro (3.6 milyon TL) dolayında olması beklentiler dahilinde. Teknik direktör Ersun Yanal’ın, “Kampa mutlaka yetişsin” dediği deneyimli futbolcunun da şu an ülkesinde son hazırlıklarını yaptığı ve en kısa zamanda soluğu Türkiye’de alacağı gelen haberler arasında.

San Lorenzo’nun teknik direktörü Diego Aguirre de, “Mas, son Lanus maçında oynamak istemediğini, ayrılmayı planladığını söyledi. Biz de kararına saygı duyduk ve kadrodan çıkardık” ifadelerini kullanarak transferi doğruladı.