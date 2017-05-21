Trabzonspor-Başakşehir - CANLI SKOR

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12' Trabzonspor tehlikeli geldi! Yusuf Yazıcı sol ayağıyla mermi gibi vurdu. Volkan Babacan çok iyi yer tuttu ve sektirmeden kurtardı.

10' Emre çıkarken topu Olcay'a kaptırdı. Olcay bekletmeden Yusuf'a oynadı. Oda ceza sahası dışından vuruşunu yaptı top az farkla auta gitti.

5' Mücadelenin ilk bölümünde iki takım da orta sahada birbirini tartıyor.

1' Haftanın en kritik mücadelesi başladı.

Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasının en kritik maçında UEFA Avrupa Ligi biletini almak isteyen Trabzonspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Dün Beşiktaş'ın galip gelmesinin ardından siyah-beyazlıların 5 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Başakşehir, Trabzon deplasmanında kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor ise Medipol Başakşehir'i mağlup ederek, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda önemli bir engeli aşmanın peşinde.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onur, Mas, Uğur, Matus Bero, Pereira, Medjani, Onazi, Olcay, Castillo, Yusuf Yazıcı, N'Doye

Başakşehir: Volkan, Bekir, Epureanu, Caiçara, Eren, Visca, Mossoro, Emre, Attamah, Adebayor, Napoleoni