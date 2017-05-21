Trabzonspor-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Dün Beşiktaş'ın galip gelmesinin ardınadan siyah-beyazlıların 5 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Başakşehir, Trabzon deplasmanında kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Trabzonspor ise Medipol Başakşehir'i mağlup ederek, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda önemli bir engeli aşmanın peşinde.

Medical Park Arena'da saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onur Pereira Uğur Medjani Mas Okay Onazi Olcay Yusuf Castillo Rodallega

Başakşehir: Volkan Caicara Epureanu Bekir Eren Mahmut Emre Visca Mossoro Napoleoni Adebayor