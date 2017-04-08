Trabzonspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

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85' Castillo'nun sol kanattan getirip verdiği pası alan Rodallega pas verecek arkadaşını ararken araya giren savunma topu uzaklaştırdı.

83' Yusuf Yazıcı'nın yerine Matus Bero oyuna dahil oldu.

81' Babel'in sol kanattan içeri gönderdiği topta Aboubakar düzeltti, Oğuzhan vurdu top savunmaya çarparak uzaklaştı.

77' Kullanılan serbest vuruşta top Onur'da kaldı. Onur'un kale vuruşuyla mücadele başladı.

73' GOL... Trabzonspor 3-3 Beşiktaş (Talisca)

Anderson Talisca serbest vuruştan muhteşem bir vuruşla maça beraberliği getirdi.

71' Soldan Adriano ile gelmeye çalışan Beşiktaş karşısında Trabzonspor savunması Okay'la topu uzaklaştırdı.

68' Art arda gelen gollerden sonra maçta tempo yine yükseldi.

65' GOL... Trabzonspor 3-2 Beşiktaş (Rodallega)

Kullanılan köşe vuruşunda topa arka direkte dokunan Rodallega skoru 3-2'ye getiren golü kaydetti.



63' GOL... Trabzonspor 2-2 Beşiktaş (Castillo)

Castillo ceza sahası dışından çok sert ve düzgün bir vuruşla kaleci Fabri'yi avladı.



58' Santranın ardından kaptırılan top sonrasında Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun sağ çaprazdan ceza sahası içine girerken şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.

55' GOL... Trabzonspor 1-2 Beşiktaş (Aboubakar)

Oğuzhan'ın pasında topu penaltı noktası üzerinde kontrol edip dönerek vuran Aboubakar takımını bir kez daha öne geçirdi.



51' Babel-Gökhan paslaşması sonrasında Aboubakar'a gelen topu golcü oyuncu önüne alarak şutunu çekti, top auta gitti.

48' Karşılaşmanın ikinci yarısı da son derece tempolu başladı, iki takım da açık futbol anlayışıyla ikinci golü arıyor.

46' Maçın ikinci yarısına Trabzonspor'un vuruşuyla başlandı.

İlk yarı sonucu: Trabzonspor 1-1 Beşiktaş

43' Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortayı kaleci Onur çıkarak kontrol etti.

41' Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta Rodallega çok net pozisyonda kafayla vurdu, kaleci Fabri yakın mesafeden topu çıkardı.

39' Yusuf Yazıcı - Okay paslaşmalarıyla Trabzonspor hücuma çıkarken Beşiktaş savunması bir kez daha araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

36' Orta sahada topla buluşan Aboubakar, Onazi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem faul kararı verdi.

31' Trabzonspor Yusuf Yazıcı ile gole çok yaklaştı ancak Atiba son anda araya girerek golü engelledi.

30' Beşiktaş'ta sakatlanan Quaresma'nın yerine Aboubakar oyuna girdi.

27' Trabzonspor'un beraberlik golünden sonra maç daha da hareketlendi.

24' GOL... Trabzonspor 1-1 Beşiktaş (Okay Yokuşlu)

Yusuf'un pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Okay muhteşem bir golle takımına beraberliği getirdi.



19' Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.

15' Beşiktaş maçın hakimi, siyah-beyazlı ekip oyunu rakip yarı alana yıktı ikinci golü arıyor.



13' Beşiktaş, Babel ile çok net bir pozisyondan faydalanamadı. Hollandalı kaleciyşe karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ceza sahasında çıkardı ancal savunma araya girdi.

12' Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Tosic topa dokunamadı.

8' Trabzonspor erken yediği golün ardından beraberlik için Beşiktaş kalesine gitmeye çalışıyor.

4' GOL... Trabzonspor 0-1 Beşiktaş (Cenk Tosun)

Soldan Babel'in pasıyla ilerleyen Adriano çizgiye inip içeri çıkardı, Beşiktaş'ın golcüsü Cenk gelişine çok güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



3' Maç tempolu başladı. İki takım da ilk dakikalarda gol arıyor.

1' Zorlu derbi Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında lig lideri Beşiktaş'ı konuk ediyor...

2017'DE HİÇ YENİLMEDİLER

2017 yılında oynadığı 10 lig maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik elde eden bordo-mavililer, Beşiktaş'ı da yenerek Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda yara almadan ilerlemeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ AVANTAJINI KORUMAK İSTİYOR

Süper Lig'de Başakşehir'in 5 puan önünde zirvede yer alan Beşiktaş, kritik Trabzonspor deplasmanında galip gelerek avantajını korumak istiyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onur, Mas, Durica, Uğur, Pereira, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf, Castillo, Rodallega

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Quaresma, Cenk