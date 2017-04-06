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En sağlam Amerikan Futbolu çarpışmaları

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Deniz üzerine yapılan golf sahası

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Azmin ve başarının sembolü: Deniz kızı Sevilay Öztürk

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1 İbrahim Çolak dünya cimnastik literatüründe - İZLE Milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ın Dünya Cimnastik Kupası'nda halka branşında yaptığı hareket literatüre girdi.

2 Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek.

3 Emre: Beni Barcelona'da İstiklal Marşı'yla karşıladılar Mart ayında Barcelona'nın daveti üzerine İspanya'ya giden ve 7 gün denemeye alınan Kayserisporlu Emre Demir açıklamalarda bulundu.

4 Çözüm bulamayınca kupayı ikiye bölen takımlar - VİDEO 1957-1958 sezonu sonunda İdmanocağı ile Ankara Havagücü'nün puan ve averajı eşit olunca takımlar kupayı ikiye bölerek anlaşma sağladı.

5 Deniz Naki'ye terörden hapis cezası Mahkeme, Amedsporlu futbolcu Deniz Naki'ye "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

6 Josef de Souza: Açıkçası Van Persie eskisi gibi değil Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Van Persie'nin eski gücünde olmadığını söyledi.

7 Galatasaray'a 1 ay sonra 300 milyon lira geliyor G.Saray, bir emlak firmasıyla yapılan anlaşma gereği 1 ay sonra gelecek 300 milyon lirayı beklerken UEFA'dan men konusunu da netleştirdi.

8 Fenerbahçe'ye Ospina müjdesi Önümüzdeki sezon kaleyi güvence altına almak isteyen F.Bahçe yönetiminin, Ospina için Arsenal Kulübü ile yaptığı ilk görüşme olumlu geçti.

9 Tudor'un Chedjou kararı Tudor, sağlık heyetini 'oynayabilir' raporu vermesine rağmen ağrıları olduğunu söyleyip Trabzon'a gitmeyen Chedjou'yu kafasından sildi.