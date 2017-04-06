Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek.
OLAYLI DERBİYİ YÖNETMİŞTİ
Ali Palabıyık, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş'ın evinde Fenerbahçe'yi konuk ettiği olaylı derbiyi yönetmişti.
Derbide tartışmalı kararlara imza atan Ali Palabıyık, Beşiktaşlı Tosic'i kırmızı kartla oyundan atmış, maçı ise Fenerbahçe Van Persie'nin tek golüyle kazanarak rakibini kupanın dışına itmişti.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
7 Nisan Cuma
20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
8 Nisan Cumartesi:
15.30 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
9 Nisan Pazar:
16.00 Kayserispor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor: Halil Umut Meler
19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar
10 Nisan Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya