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Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek.

Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
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Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek.

OLAYLI DERBİYİ YÖNETMİŞTİ

Ali Palabıyık, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş'ın evinde Fenerbahçe'yi konuk ettiği olaylı derbiyi yönetmişti.

Derbide tartışmalı kararlara imza atan Ali Palabıyık, Beşiktaşlı Tosic'i kırmızı kartla oyundan atmış, maçı ise Fenerbahçe Van Persie'nin tek golüyle kazanarak rakibini kupanın dışına itmişti.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

7 Nisan Cuma

20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu 

8 Nisan Cumartesi: 

15.30 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus 

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık 

9 Nisan Pazar: 

16.00 Kayserispor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan 

19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor: Halil Umut Meler 

19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar 

10 Nisan Pazartesi: 

20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya 

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