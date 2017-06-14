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Trabzonspor Bongonda transferini bitirdi

Trabzonspor, Belçikalı sol kanat oyuncusu Theo Bongonda'nın transferini bitirdi.

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Trabzonspor Bongonda transferini bitirdi

50. yılında şampiyonluk hedefi koyan bordo-mavililer, bu doğrultuda transfer yapmaya çalışıyor.

2 MİLYON EURO ÖDENECEK

Trabzonspor, İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen Bongonda ile anlaştı. Belçikalı sol kanat oyuncusunun yarın akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre bordo mavili kulübün bu transfer için 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

21 yaşındaki Belçikalı futbolcu, geçen sezon 26 kez ilk on birde sahaya çıkıp 30 kez formasını giydiği Celta Vigo'da bir gol attı.

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