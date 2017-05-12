Trabzonspor Brezilya'da kamp kurdu

Yeni sezona çok daha güçlü bir kadroyla girip 50. yılda şampiyonluk kovalamayı kafasına koyan Bordo-Mavililer, neredeyse tüm dünyayı yakın takibe almış durumda.

FRED DE LİSTEDE

Ancak Fırtına, bazı bölgelere 'özel ilgi' gösteriyor. O coğrafyalardan biri de Güney Amerika. Karadeniz ekibinin izleme-araştırma ekibinin değişmeli olarak tam 4 aya yakın zamandır burada ulusal ve kulüp bazında maçlar izlediği ortaya çıktı.

Ersun Yanal ve ekibine çok detaylı görsel ve istatistiki raporlar sunmaya hazırlanan izleme-araştırma ekibinin özellikle forvet-10 numara pozisyonu için birçok futbolcuyu listesine aldığı öğrenildi.

Oyuncular arasında Atletico Minerio'da forma giyen 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız golcü Fred de var, 24 yaşında olan ve Danimarka'da Aalborg'ta mücadele eden Perulu forvet Edison Flores de.

GENİŞ BİR EKİP İZLİYOR

Ayrıca Peru'nun 10 numarası, Belçika'nın Cherleroi takımında mücadele eden Benavente (22) ile Brezilya'da Vitoria'da kariyerine devam eden bir başka golcü Kieza da (30) Trabzonspor'un profesyonellerinin gündeminde.

Gelecek hafta içinde teknik direktör Ersun Yanal'a Güney Amerika'dan çok detaylı bir rapor gelecek ve karar verilecek oyuncuları canlı gözle izlemek için Başkan Muharrem Usta ile Yanal soluğu yurt dışında alacak.