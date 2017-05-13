Trabzonspor bu hafta da kazanamadı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile evinde 1-1 berabere kalan Adanaspor'un bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

TRABZON'UN GOLÜ YUSUF'TAN GELDİ

Maça hızlı başlayan taraf konuk Trabzonspor oldu. Mücadelenin 20. dakikasında sahneye çıkan Yusuf Yazıcı, harika bir golle takımını öne geçirdi ve bu sezon ligde 4. kez fileleri havalandırdı.

ADANASPOR KÜME DÜŞTÜ

Yediği golün ardından baskısını artıran Adanaspor, Renan Foguinho'nun 31. dakikadaki golüyle skoru eşitledi.

82. dakikada Magaye Gueye'nin kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kalan ev sahibi, umutlarını canlı tutmak adına galip gelmesi gereken maçta aradığı golü bulamadı ve lige veda etti.

Ligde 31. hafta itibariyle Trabzonspor'un 49, Adanaspor'un 24 puanı bulunuyor.