Trabzonspor Burak Yılmaz transferini bitiriyor

Trabzonspor'da tek hedef 50. yılda şampiyon olmak. Bu doğrultu da transfer harekatını sürdüren bordo-mavililer, forvet transferini eski futbolcusu Burak Yılmaz'ı kadrosuna katarak çözmek istiyor.

Golcü futbolcunun kulübü Beijing Guoan ile pazarlıklarını sürdürüyor.

YÖNETİM SİNYALİ VERDİ

Transferde sona yaklaşan Trabzonspor'da gelişmeler hakkında bilgi veren yönetici Ali Rıza Egemen, "Futbolcu noktasında asbaşkanımız, kulüp ile ilgili de başkanımız yoğun mesai harcıyor. Transfer zor bir iş. Ama bu transferin olumlu gittiğini söyleyebilirim" dedi.

AYAĞA KALK TRABZON

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta da kadronun güçleneceğini bildirdi.

Usta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazen stratejik davranmak gerekiyor. Sürprizimiz tabii ki olacak. Bu kadro doğru isimlerle çok daha güçlenecek. Ayağa kalk Trabzon." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR İÇİN ÖLÜRÜM

Hatırlanacağı gibi Burak yıllar evvel yaptığı açıklamada, "Trabzonspor için her şeyimi veririm. Çocukluktan beri Beşiktaş taraftarıyım. Halen Beşiktaşlıyım. Beşiktaş taraftarıyım ama Trabzonspor için ölürüm. Bir gün Beşiktaş'a ancak taraftar olarak dönebilirim" demişti.