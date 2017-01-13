Trabzonspor Bursa deplasmanından 3 puanı çıkardı

Karşılaşmanın 12. dakikasında Yusuf Yazıcı Trabzonspor'u Bursa'da 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol Süper Lig'in 2. yarısının ilk golü oldu.

UĞUR DEMİROK FARKI 2'YE ÇIKARDI

Trabzonspor 28. dakikada Uğur Demirok'uk kafa golüyle Bursaspor deplasmanında farkı 2'ye çıkardı. Golün asistini ilk golün sahibi Yusuf Yazıcı yaptı.Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Yusuf Yazıcı'nın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Uğur Demirok'un ceza alanında hafif sağ çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Harun Tekin'in sağından ağlarla buluştu.

HAMZA HOCA TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Karşılaşmanın 32. dakikasında Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun taç kararına itiraz eden Bursaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu tribüne gönderildi.

Bursaspor, 39. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un golü ile maçta farkı bire indiridi. Ceza alanında Merter Yüce'nin pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda Onur Kıvrak topu çelmeyi başardı. Ardından tekrar topu önünde bulan Kubilay Kanatsızkuş'un bu kez sağ ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

TRABZON 10 KİŞİ KALDI

İlk yarıda başka gol olmadı ve Trabzonspor soyunma odasına 2-1 önde girdi.

Trabzonspor ikinci yarının hemen başında 10 kişi kaldı. Dame N'Doye, Erdem Özgenç'e yaptığı faul sonrası hakem tarafından ikinci sarı kartla oyun dışına gönderildi. N'doye ilk sarı kartını da karşılaşmanın 43. dakikasında görmüştü.

Mücadelenin 67. dakikasında Bursaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Batalla'nın ceza sahasına gönderdiği topta Jorquera kafasıyla topu kaleye gönderdi ancak Onur Kıvrak kalesini gole kapadı.

Kalan dakikalarda iki takımda yakaladıkları gol fırsatlarından yararlanamadı ve karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor 21 puanla 10. sıraya yükselirken Bursaspor ise 27 puanla 5. sırada kaldı.

BURSASPOR: Harun, Erdem, Ertuğrul, Sivok, Aziz, Jorquera, Merter Yüce, John, Batalla, Deniz, Kubilay

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan Castillo, N’Doye

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal