Spor Toto Süper Ligi'nin son haftasında oynanan Trabzonspor-Bursaspor ve Çaykur Rizespor-Alanyaspor mücadelelerinin ardından Çaykur Rizespor küme düşmüş ve teknik direktör Hikmet Karaman Bursaspor'a yenilen bordo-mavili kulübe şike göndermesi yapmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından 16 maddelik bir açıklama yapan Başkan Muharrem Usta, bu iddiaların asılsız olduğunu söylemişti.

Bordo-mavili kulüp, bugün ise Bursaspor maçının devre arasında Ersun Yanal'ın oyuncularıyla yaptığı konuşmanın görüntülerini sosyal medyaya servis etti.

ERSUN YANAL: YERİN DİBİNE GİRERİZ

Videoda oyuncularını motive etmeye çalışan Yanal'ın ''Cezayı keserler bu iyi olmaz ve bu ayıp olur utanırız sıkılırız. Yerin dibine gireriz. Bilmiyorum ben bu duygular içindeyim. Ayıp olur. Biz Trabzonspor takımıyız. Ayıp olur utanırız. Haydi, her şeyiyle coşkulu bir şekilde oynayın. Yeter, yeter. Karakterli olsun herkes. Haydi.'' dediği görülüyor.

Trabzonspor-Bursaspor maçının soyunma odası görüntüleri - İZLE