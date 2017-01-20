Trabzonspor Caceres'ten vazgeçti

Trabzonspor'un 2.5 yıllık anlaşmaya vararak İstanbul’a getirdiği Uruguaylı stoper Martin Caceres girdiği sağlık kontrolünde yüksek riskli sınıfında yer alınca transfer iptal edildi.

JUVENTUS DA SAKATLIK SEBEBİYLE GÖNDERMİŞTİ

Dün akşam saatlerinde Ulus’ta bulunan Liv Hospital’da geniş kapsamlı sağlık taramasından geçirilen 29 yaşındaki yıldız oyuncunun testlerinde problem çıktı.

Edinilen bilgiye göre testi yapan doktor, yaklaşık 1 yıldır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve bu sebeple İtalyan devi Juventus’la sözleşmesini feshetmek zorunda kalan oyuncunun sağlık durumunun yeterli olmadığını ve futbol oynaması için ‘yüksek riskli’ olduğunu Trabzonspor yönetimine iletti.

TRANSFER ASKIYA ALINDI

245 gündür oynamıyor Bu gelişme üzerine Bordo-Mavili yönetimin Martin Caceres transferini askıya aldığı öğrenildi. Çarşamba akşamı eşi ile birlikte İstanbul’a gelen deneyimli oyuncunun Trabzonsporlu yöneticilerle son bir görüşme yaptıktan sonra ülkesi Uruguay’a geri döneceği kaydedildi.

1987 doğumlu milli futbolcu, en son Juventus formasıyla 1 Şubat 2016’da aşil tendonundan sakatlık geçirmiş, yaklaşık 245 gün futboldan uzak kalmıştı.