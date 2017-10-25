Trabzonspor Çorum'a 6 attı

Süper Lig'de zor günler geçiren Trabzonspor, kupada aldığı farklı galibiyetle moral depoladı.

6 GOLLE TUR ATLADI

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Trabzonspor, 3. Lig ekiplerinden Çorum Belediyespor'u 6-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

İlk yarıyı 8. ile 18. dakikalarda Hugo Rodallega'nın attığı gollerle 2-0 önde kapatan Karadeniz ekibi, 52'de Theo Bongonda ve 73. dakikada Onazi'nin golleriyle farkı dörde çıkardı.

79. ile 82. dakikalarda Dame N'Doye ile iki gol daha bulan bordo mavililer karşılaşmayı 6-0 kazandı. Öte yandan 63. dakikada kırmızı kart gören Hugo Rodallega hafta sonu oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

RIZA ÇALIMBAY'LA İLK GALİBİYET

Ersun Yanal sonrası göreve gelen yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile çıktığı ikinci karşılaşmada ilk galibiyetini elde eden Trabzonspor, aynı zamanda 10 Eylül'den sonra ilk kez bir resmi maçı kazanmayı başardı. O tarihte ligde Gençlerbirliği'ni 3-1 ile geçen bordo-mavili ekip, o karşılaşmadan sonra çıktığı 5 resmi müsabakada 2 beraberlik, 3 yenilgi almıştı.