Trabzonspor da Ospina'yı istiyor

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Trabzonspor, tecrübeli file bekçisi David Ospina'yı gündemine aldı.

KİRALIK DÜŞÜNÜLÜYOR

Oyuncunun ismi daha önce de Türkiye'de Fenerbahçe ile anılırken, bordo mavili yönetimin Arsenal’de fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki deneyimli kalecinin transferini kiralık formülüyle bitirmeye çalışabileceği belirtildi.

İç transferde Esteban ile henüz anlaşamayan bordo mavililerin Ospina'nın uygun maliyet rakamlarının ortaya çıkmasını beklediği bildirildi.

Ospina, bu sezon Arsenal formasıyla ligde 2, kupada 2 ve Şampiyonlar Ligi’nde 8 olmak üzere toplam 13 maçta forma giydi.