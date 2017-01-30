Trabzonspor El Kaddouri'yi transfer ediyor

Spor Toto Süper Ligi'nin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparak ilk 3 maçını kazanan ve son olarak Şenol Güneş Stadı'nın açılış karşılaşmasında Gaziantepspor'u farklı geçen Trabzonspor transfere doymuyor.

Devre arasında Emmanuel Mas, Joao Pereira, Carl Medjani, Olcay Şahan ve Hugo Rodallega gibi isimleri kadrosuna katan bordo-mavililerin, Napoli forması giyen El Kaddouri ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

SALI GÜNÜ GELİYOR

Yıldız futbolcunun salı günü İstanbul'a geleceği, ardından da Trabzon'a geçeceği belirtildi.

EL KADDOURİ KİMDİR?

26 yaşındaki Faslı oyuncu kariyerine Belçika'da Anderlecht altyapısında başladı. 2008'de İtalya'ya transfer olan oyuncu, Brescia, Südtirol, Napoli ve Torino formaları giydi. Son 3 sezondur kiralık olarak gönderilen Omar El Kaddouri'nin transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 4,5 milyon Euro.