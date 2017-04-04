Trabzonspor Esteban'la masaya oturdu

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara erken başlayan Trabzonspor, iç transferde sözleşmesi sona erecek oyuncularıyla tek tek masaya oturmaya başladı.

Son olarak Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu ile sözleşme yenileyen bordo mavililer, sezon sonunda kontratı sona erecek kaleci Esteban Alvarado ile de yola devam etmek için harekete geçti.

2 YIL DAHA

İlk etapta 27 yaşındaki kalecinin menajerinin Trabzon'da Asbaşkan Ahmet Çubukçu’yla bir araya geldiği, ardından da Başkan Muharrem Usta ile İstanbul’da bir görüşme yapıldığı belirtildi.

Bordo mavili kulübün Esteban'a 2 yıllık yeni bir sözleşme önerdiği, Kosta Rikalı oyuncunun da Trabzon’u sevdiğini ve kalmak istediğini ilettiği ifade edildi. Görüşmelerin bu hafta içerisinde sonuçlanabileceği, bu arada Esteban'ın yıllık alacağında da iyileştirme yapılacağı öğrenildi.

Trabzonspor forması ile 2015-16 sezonunda 16 maçta forma giyen Esteban, bu sezon ise Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan 8 maçta görev aldı.