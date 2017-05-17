Trabzonspor Fellaini'yi istiyor

Transfer görüşmeleriyle ilgili olarak, İngiliz basını da Trabzonspor'un oldukça ciddi olduğunu ve oyuncunun da bu görüşmelere sıcak baktığına yer verdi.

Daily Star gazetesi, "Fellaini Türkiye'ye mi gidiyor?" başlığıyla verdiği haberde 29 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor'un teklifine sıcak baktığını yazdı. Bu sezon Manchester United forması altında 45 maça çıkan Belçikalı oyuncunun yüksek maliyetinin nasıl karşılanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Bordo-Mavili yönetimin bu transferi sponsorlar aracılığı ile gerçekleştirmeye çalışacağı gelen haberler arasında.

YANAL, FELLAINI'Yİ ISRARLA İSTİYOR

Trabzonspor'un yurt dışında yıldız avı sürerken teknik direktör Ersun Yanal özellikle orta saha ve hücum hattına çok kaliteli isimler alınması gerektiğine vurgu yapmıştı.

Tecrübeli teknik adamın Fellaini'nin transferi için tüm şartların zorlanmasını yönetimden istediği ve "Transferde nokta atış yapmalıyız. Fellaini tecrübeli ve klasıyla bize çok güç katar" dedi.