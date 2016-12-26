Trabzonspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

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67' Gelişen Fenerbahçe atağında sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Lens'in şutu Onur'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

67' GOL... Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe (Lens)

55' İkinci yarıda Fenerbahçe, Trabzonspor'un 10 kişi kalmasıyla oyunda üstün olan taraf.

46' İkinci yarıya Fenerbahçe başladı.

İlk yarı sonucu: Trabzonspor 0-2 Fenerbahçe

40' Fenerbahçe savunması topu karşıladıktan sonra hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Lens sağ kanattan topu getirdi. Onun pasında Sow arka direkte topu ağlara gönderdi.

40' GOL... Trabzonspor 0-2 Fenerbahçe (Sow)

28' GOL... Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe (Fernandao) P.

27' Lens'in kullandığı kornerde Souza'nın kafa vuruşunu Yusuf çizgide elle çıkardı ve kırmızı kart gördü. Fenerbahçe penaltı kullanacak.

27' KIRMIZI KART! Yusuf Erdoğan kırmızı kart gördü. Trabzonspor 10 kişi.

25' Geride kalan dakikalarda Fenerbahçe oyun kurmakta zorlanıyor. Trabzonspor daha etkili olan taraf.

16' Karşılaşmada yan hakem değişikliği yaşanıyor. Yan hakem Kemal Yılmaz sakatlığı nedeniyle mücadeleye devam edemiyor. Tolga Özkalfa onun yerine yan hakem olarak görev yapacak.

11' Trabzonsporlu futbolcular ön alanda pres yapıyor. Fenerbahçe top yapmakta zorluk yaşıyor.

6' Mehmet korneri paslaşarak kullandıktan sonra Castillo topu aldı. Onun ortasında Mustafa Akbaş'ın vuruşu direğe çarparak dışarıya gitti.

6' Mustafa Akbaş'ın sol kanattan yaptığı ortayı Kjaer karşıladı ve top dışarıya gitti. Trabzonspor korner kullanacak.

1' Maç başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

AVNİ AKER'DEKİ SON MAÇ

Bu karşılaşma, bordo-mavililerin Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynayacağı son maç olacak.

Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren iç saha maçlarını yeni stadında oynayacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onur, Zeki, Durica, Uğur, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Mehmet Ekici, Castillo, Yusuf Erdoğan, N'Doye

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef de Souza, Lens, Alper, Sow, Fernandao